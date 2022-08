La Russie est sous le coup de multiples sanctions infligées par les occidentaux depuis qu'elle a lancée son offensive en Ukraine depuis presque six mois maintenant. Ces derniers mois plusieurs pays occidentaux discutent pour retenir des sanctions contre le gaz russes pour faire pression sur les autorités du pays. Alors que des dispositions ne sont pas encore prises contre la Russie, un responsable allemand a déclaré que le pays ne tiendrait pas trois mois si la Russie décidait un jour de couper son gaz.

L'Allemagne ne va pas tenir trois mois si la Russie décide à un moment de cesser les livraisons de gaz à ce pays européen. C'est ce qu'a affirmé un responsable allemand à l'agence Bloomberg qui a publié un article sur sa plateforme ce mercredi 17 Août 2022. Klaus Mueller, président de l'Agence fédérale des réseaux, puisque c'est de lui qu'il s'agit a déclaré que son pays qui dépend énormément du gaz russe serait en difficulté sur les autorités cessaient de livrer cet hydrocarbure à Berlin. Actuellement l'Allemagne met tout en œuvre pour avoir un stock suffisant avant que l'arrivée de l'hiver, période pendant laquelle il fait froid et que les ménages utilisent du gaz pour se réchauffer.

Mais à l'allure où vont les choses, le pays ne semblent pas sûr d'atteindre l'objectif de 95% qu'il s'était fixé. "Je ne peux pas vous promettre que toutes les installations de stockage en Allemagne seront pleines à 95% en novembre, même dans de bonnes conditions d'offre et de demande", a affirmé Klaus Mueller qui poursuit "dans le meilleur des cas, les trois quarts d'entre elles atteindront l'objectif." "Le remplissage des stocks de gaz à 95% d'ici novembre ne couvrirait qu'environ 2 mois et demi de demande de chauffage, industrielle et d'électricité si la Russie coupait complètement l'approvisionnement", rapporte Bloomberg qui cite le responsable allemand