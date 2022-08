En Chine et plus précisément dans la province du Jiangxi, les autorités testent des tains à sustentation magnétique dits « Maglev ». Selon les précisions des médias, il s’agit d’un engin roulant sous ses rails et «flottant». La spécialité est qu’il n’a pas besoin d’énergie. On retient que le test se fait sur une portion de 800 mètres bâtie à Xingguo, dans la province du Jiangxi. L’engin avance à la force d'aimants enrichis en terres rares.

Capable de tester près de 90 personnes

A en croire les chercheurs de l'Université des sciences et technologies du Jiangxi, 88 personnes peuvent être déplacées à une vitesse de 80 km/h. L’engin peut également atteindre 120 km/h, soit 50% de plus que la vitesse maximale légale des métros en Chine. Notons que ce n’est pas le premier engin de ce type que présente la Chine. En 2021, la Chine avait déjà présenté le prototype d'un appareil qui pourrait atteindre, la vitesse folle de 620 km/h.

Des précédentes inventions...

Un autre engin en cours de développement dans la province du Shanxi a pour objectif d’atteindre les 1.000 km/h. Contrairement au « Maglev », ces engins nécessitent une grande quantité d'électricité pour être soulevés. Le Red Rail serait assez bénéfique pour les populations selon les prévisions qui sont faites. En effet, par rapport au traditionnel métro, le coût de train serait réduit. La fabrication de cet engin revient plus facile et superposable à des axes routiers qui existent déjà.