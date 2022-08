La tension va-t-elle monter d'un cran entre la Chine et les USA ? Alors que Pékin avertit Washington qu'une visite de Pelosi ne resterait pas sans réaction, les USA ont décidé de déployer l'artillerie lourde pour protéger coûte que coûte Nancy Pelosi et son allié taïwanais. Il faut dire qu'une visite de la présidente de la Chambre des représentants des USA Pelosi n'est pas exclue malgré les menaces de la Chine et les retenues de Joe Biden.

Un groupe d’attaque aéronaval américain, dirigé par le porte-avions Ronald Reagan, s'est dirigé vers les eaux situées au sud-est de Taïwan. C’est ce qu’a fait savoir ce lundi le centre d’analyse SCSPI relayé par Tass. Selon la source, le groupe d’attaque de porte-avions de la marine américaine a quitté la mer de Chine méridionale et il est entré dans la mer des Philippines traversant le détroit de San Bernardino. Par la suite, le porte-avions Ronald Reagan a contourné l'île Luçon par le sud-est et s’est dirigé vers Taïwan. Selon le centre chinois, le navire pourrait maintenant se trouver à environ 800 km au sud-est de Taïwan.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, pourrait prendre un avion de ligne pour se rendre à Taïwan, car la Chine ne lui permettra pas de visiter l'île à bord d'un avion militaire. Cette opinion a été exprimée ce lundi dans une interview accordée à TASS par Fiodor Loukianov, directeur de recherche du club international de discussion Valdaï. "Si elle vole là-bas, alors la grande question est de savoir comment elle va le faire. Si elle arrive dans un avion qui fait le tour de l'Asie, et si c'est un avion de l'US Air Force, alors, d'une manière générale, elle n'a pas le droit, les Chinois ne laissent pas les avions militaires y aller. Si elle décide d'utiliser un avion de ligne, juste un avion régulier, alors ce sera intéressant à voir", a expliqué M. Loukianov.