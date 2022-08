C'est un secret de polichinelle. La Chine a fait ce mois des exercices militaires autour de Taïwan en réaction à la visite à Taïpei de la présidente de la Chambre des représentants des USA, Nancy Pelosi. En effet, l'empire du milieu considère l'île comme l'une des possessions, même si le gouvernement de Taïpei ne l'entend pas de cette oreille. Les responsables taïwanais en charge de la défense ont déclaré que les patrouilles militaires chinoises "à haute intensité" près de Taïwan se poursuivaient et que l'intention de Pékin de faire du détroit de Taïwan séparant les deux rives sa "mer intérieure" deviendrait la principale source d'instabilité dans la région.

"L'armée nationale exercera le droit de légitime défense"

L'île qui ne compte pas capituler devant le géant chinois a déclaré ce mercredi qu'elle exercerait son droit à l'autodéfense et à la "contre-attaque" si les forces armées chinoises pénétraient sur son territoire. "Pour les avions et les navires qui entreront dans notre territoire maritime et aérien de 12 milles marins, l'armée nationale exercera le droit de légitime défense et de contre-attaque sans exception", a déclaré Lin Wen-Huang, chef adjoint de l'état-major général pour les opérations et la planification, lors d'un point de presse. Taïwan s'est notamment plaint des drones chinois volant à plusieurs reprises à proximité de ses petits groupes d'îles près de la côte chinoise. Il prévient que son armée exercera le même droit de "contre-attaquer" les drones chinois qui n'ont pas tenu compte des avertissements de quitter l'île.

"Provocation chinoises"

Il faut dire que l'armée taiwanaise a tiré pour le première fois ce mardi, des coups de semonce en direction d'un drone chinois après que la présidente Tsai Ing-wen ait ordonné aux forces de défense de prendre de "fortes contre-mesures" contre ce qu'elle a qualifié de provocations chinoises. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté cette semaine les plaintes de Taïwan concernant le harcèlement par les drones. Pour lui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.