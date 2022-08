Les forces de défense et de sécurité béninoises ont réceptionné il y a quelques jours, un hélicoptère de combat. Cet équipement a été commandé par les dirigeants, dans le cadre de la lutte contre les attaques terroristes en République du Bénin. L’armée béninoise vient d’acquérir un nouvel engin de combat pour lutter contre le terrorisme. Il s’agit d’un aéronef de combat qui vient de leur être livré. Depuis décembre 2021, le Bénin est en proie à des attaques djihadistes notamment dans le septentrion qui ont fait de nombreuses victimes aussi bien au sein de la population que dans le rang des forces armées.

Plus de vingt soldats ont déjà perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés dans les affrontements avec les terroristes. Ces attaques se situent dans la région dénommée la « zone des trois frontières »notamment dans le parc animalier W de Pendjari. Malgré le déploiement de l’armée béninoise dans cette région, les attaques meurtrières continuent. La dernière en date est intervenue dans la nuit du mardi 05 juillet 2022 qui a fait deux morts dans le rang de l’armée béninoise. Face à cette situation, le gouvernement multiplie les actions pour venir à bout de ces djihadistes. L’acquisition de cet aéronef de combat entre dans ce cadre et permettra aux militaires d’accroitre leur capacité offensive sur le terrain. Elle intervient quelques semaines après la visite du président Emmanuel Macron à son homologue béninois Patrice Talon. Visite au cours de laquelle le président Talon a demandé le soutien de la France pour combattre le terrorisme au Bénin.