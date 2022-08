Le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci était en Tunisie le Weekend écoulé. Il a pris part à la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). L’autorité a été accueillie à son arrivée par le président tunisien Kaïs Saïed. En marge des travaux de la TICAD qui se sont déroulés du 27 au 28 août, Aurélien Agbénonci a échangé avec la cheffe de la délégation du Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) Mme Ahunna Eziakonwa.

Ukraine et projets de développement au menu des échanges

Les deux personnalités ont notamment discuté de la résilience de l’Economie béninoise face aux répercussions de la guerre en Ukraine et des projets de développement au Bénin. C’est du moins ce qu’indique Bénin Diplomatie, la page twitter du ministère béninois des affaires étrangères. Quelque 20 chefs d’Etat et de gouvernement ont pris part à cette 8ème édition de la TICAD à Tunis. Il y avait 5000 participants invités à des conférences parallèles et à un forum d’entrepreneurs. Le Japon, a indiqué au premier jour de la TICAD qu’il allait octroyer 30 milliards de dollars de fonds privés et publics au continent sur une période de 3 ans.

La déclaration de Tunis appelle à une reprise des exportations de céréales...

Il promet aussi une aide de 8,3 millions de dollars, aux pays sahéliens affectés par le terrorisme, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le pays du soleil levant a aussi fait savoir qu’il travaillera pour que l’Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies dès qu’il sera membre non permanent de l’organisation en 2023-2024. La déclaration de Tunis adoptée par les participants à la fin des travaux hier dimanche, a exprimé sa préoccupation et son inquiétude devant les impacts de la guerre en Ukraine notamment l’insécurité alimentaire sur le continent. Ils ont donc appelé à une « reprise des exportations de céréales, produits agricoles et engrais » vers le continent.