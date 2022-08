Depuis le mois de Février, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. En Occident et aux USA, plusieurs personnalités ont critiqué cette opération militaire. Le numéro un américain Joe Biden n'a manqué aucune occasion de s'en prendre à son homologue russe Vladimir Poutine. Mais il semblerait que tout le monde ne partage pas cette opinion. C'est en tout ce qu'on est tenté de comprendre lorsqu'on écoute le co-fondateur de Pink Floyd. Roger Waters, l'artiste britannique fondateur de Pink Floyd a ouvertement critiqué le numéro un américain qu'il a qualifié de "criminel de guerre".

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit plus de cinq mois après son démarrage, un artiste britannique a qualifié le président américain de "criminel de guerre". Roger Waters puisque c'est de lui qu'il s'agit a estimé que le président Biden a alimenté "le feu en Ukraine" au lieu de l'éteindre face à l'animateur de CNN Michael Smerconish selon le DailyMail qui rapporte l'information. Selon l'artiste, le président Biden aurait dû pousser Zelensky à négocier et à mettre fin à "cette horrible et horrible guerre".

Et pour cela, selon l'artiste britannique fondateur de Pink Floyd, le démocrate qui occupe actuellement le bureau ovale a commis un "crime énorme". Au cours de son intervention, l'artiste britannique a dit ce qu'il pense du conflit. "Cette guerre concerne essentiellement l'action et la réaction de l'OTAN poussant jusqu'à la frontière russe, ce qu'ils ont promis de ne pas faire lorsque [Mikhail] Gorbatchev a négocié le retrait de l'URSS de toute l'Europe de l'Est", a affirmé Roger Waters. Pour l'artiste britannique Roger Waters, les États-Unis ont dépassé les bornes en se mêlant de ces affaires étrangères et poussent à la "propagande libératrice".