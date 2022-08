Ya-t-il une similitude entre la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et celle qui peut intervenir entre la Chine et Taïwan ? Deux élus américains pensent que oui. Sur la Chaîne CNN, dans l'émission "L'état de l'Union", le sénateur républicain Lindsey Graham et son homologue démocrate Richard Blumenthal ont apporté leur soutien à Nancy Pelosi pourtant critiquée par certaines personnalités américaines notamment Donald Trump. Pour eux, il faut apporter le plus rapidement possible plus de soutiens à l'Ukraine mais aussi à Taïwan.

"Suivez simplement ce qui se passe, et cela se passe sous vos yeux. Comme c'est stupide qu'elle [Pelosi, ndlr] soit allée là-bas... Qu’est-ce que c’est que cette diablerie? Qu'est-ce qu'elle faisait à Taïwan?" avait entre autres déclaré Donald Trump. Mais pour les deux sénateurs, il ne faut absolument pas lâcher prise, les USA doivent fournir plus d'aide à l'Ukraine, parce que la Chine observe comment les États-Unis continuent de répondre à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. « Près de six mois après le début de cette guerre, l'Ukraine est ensanglantée mais toujours insoumise. L'OTAN est plus grande, pas plus petite. La Cour pénale internationale s'en prend à Poutine et à ses acolytes, et nous allons étrangler l'économie russe tant qu'ils seront le plus grand État sponsor du terrorisme... La bonne réponse est de repousser un intimidateur, pas de se recroqueviller » a déclaré M. Graham.

« La Chine surveille ce que nous faisons en Ukraine. C'est pourquoi nous devons envoyer davantage d'artillerie multiple à longue portée HIMARS afin que l'Ukraine réussisse au cours du mois prochain lors de sa contre-offensive » a quant à lui affirmé le sénateur Blumenthal. "Nous devons aider Taïwan à rendre cela aussi difficile que possible pour la Chine, et nous l'avons fait en fournissant à Taïwan une assistance militaire... Nous devons continuer à faire cela pour faire de Taïwan le porc-épic, de sorte que lorsque la Chine regarde Taïwan, elle se rende compte que cela va être un combat infernal et non un combat gagnable." a déclaré un autre sénateur démocrate Chris Van Hollen dans une autre interview.