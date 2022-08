Pendant que les discussions se poursuivent autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la Russie mobilise des dizaines de milliers d'hommes qu'elle veut envoyer dans le pays pour poursuivre son offensive. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la déclaration de Vadym Skibitsky, représentant de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la défense. Rappelant qu'au moins 160.000 soldats russes étaient déjà présents en Ukraine, il a révélé que de nombreux autres devraient s'ajouter à la liste.

"Moscou prévoit d'en mobiliser 90.000 de plus, recrutant actuellement dans tous les districts militaires" a déclaré M. Skibitsky. Pour rappel, il ya quelques jours, le président Poutine a signé un décret pour recruter 137.000 militaires supplémentaires au sein de l’armée russe hormis le personnel civil. Une démarche qui permettra au pays de disposer de 1,15 million de soldats et 2,04 millions en tout y compris le personnel civil et sanitaire. Les nouveaux soldats russes en Ukraine annoncés par Kiev devraient être recrutés dans ce nouveau contingent.

Pour rappel, les occidentaux mettent la pression aux russes pour mettre fin à la guerre. Mais malgré les sanctions, la Russie refuse de plier. En déplacement en Algérie, Emmanuel Macron a appelé à tout mettre en oeuvre pour mettre fin à la guerre. "Mettre fin à la guerre en Ukraine doit être une cause commune", a affirmé le président français. "Cette crise, et l'ensemble des crises qui sont le fruit de cette guerre lancée par la Russie, qu'il s'agisse de crises humanitaires, diplomatiques, alimentaires, énergétiques, déstabilisent profondément l'ensemble de la planète et tout particulièrement le continent africain", a-t-il rajouté..