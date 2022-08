Depuis le début de la guerre en Ukraine, les relations entre la Russie et les pays européens se sont considérablement dégradées. Plusieurs pays ont en effet imposé des sanctions à Moscou, sous l'impulsion des USA. Des sanctions que la Russie digère jusque-là très mal. Appelée à représenter l'Ukraine en Russie, la Suisse s'est vue opposer une fin de non recevoir à cause des sanctions qu'elle a imposées à Moscou. C'est du moins ce qu'il faut retenir des propos des officiels russes.

«Malheureusement, la Suisse a perdu son statut d'État neutre et ne peut agir ni comme médiateur ni comme représentant des intérêts...Il est tout à fait incompréhensible de proposer une médiation, une représentation ou d'autres services de bonne volonté alors que l'on se comporte de cette manière» a affirmé ce jeudi le porte-parole de la diplomatie russe, Ivan Netchaïev. Ce n'est pas la première fois que la Suisse assume, dans l'histoire le rôle d'intermédiaire diplomatique. Mais, le fait qu'elle n'ait pas été neutre dans le cas du conflit russo-ukrainien lui vaut visiblement cette réponse négative.