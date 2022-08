Un américain a été condamné à une peine lourde pour avoir battu son chien. Frank Javier Fonseca, un texan a été condamné à 25 ans de prison après avoir été filmé en train de battre son chien. Selon un communiqué de des services de soins aux animaux, Frank Javier Fonseca a été condamné en juin et est l'une des peines les plus longues pour cruauté envers les animaux jamais enregistrées dans l'État du Texas.

Selon l'accusé il punissait son chien pour être sorti de la cour. Les juges ont estimé que cette punition était disproportionnée. Dans la vidéo filmée par un passant, l'homme frappait son chien avec des objets et tentait de l'étou ffer. Le chien a depuis été adopté par une autre famille. Si cette peine peut sembler extrême pour certains mais surtout impossible dans la plupart des états, elle est pourtant justifiée pour la ville de San Antonio. Selon le site univision, M. Fonseca avait des antécédents. "Par exemple, possession de moins de 28 grammes de cocaïne en 1991, vol qualifié, conduite en état d'ébriété, entre autres infractions. L'homme est actuellement détenu par le Texas Department of Criminal Justice (TDCJ). Sa date de peine maximale est jusqu'au 21 septembre 2046 et sa date de libération prévue est en 2033, selon les données du TDCJ."