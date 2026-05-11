Un Airbus de Turkish Airlines prend feu à l'atterrissage à Katmandou, 288 personnes évacuées (vidéo)

Un Airbus A330 de la compagnie Turkish Airlines a pris feu sur le train d’atterrissage après s’être posé à l’aéroport international Tribhuvan de Katmandou, au Népal, ce lundi 11 mai 2026. Les 277 passagers et 11 membres d’équipage du vol TK726, en provenance d’Istanbul, ont été évacués par les toboggans de secours sans qu’aucun blessé ne soit signalé.

Des flammes détectées à la pose des roues

Le feu s’est déclenché dans le pneu arrière droit de l’appareil au moment du toucher des roues, vers 6h45 heure locale. Des témoins et des agents de l’aéroport ont signalé une épaisse fumée grise et des flammes visibles émanant du train d’atterrissage principal droit. Les équipes de secours aéroportuaires ont immédiatement déployé leurs moyens pour maîtriser l’incendie avant qu’il n’atteigne le fuselage. L’avion a ensuite été remorqué sur le taxiway, où il demeure immobilisé.

Gyanendra Bhul, porte-parole de l’Autorité de l’aviation civile du Népal, a confirmé à Reuters : « Le feu a été maîtrisé et l’appareil est cloué au sol. » L’aéroport a été fermé pendant une heure avant la reprise des opérations.

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Cause probable et premières mesures

Selon des rapports préliminaires, l’incendie serait dû à des freins surchauffés ou à une défaillance technique d’une conduite hydraulique. Turkish Airlines a indiqué de son côté que de la fumée avait été observée au niveau du train d’atterrissage pendant le roulage, et que des inspections techniques avaient été engagées.

L’appareil impliqué est un Airbus A330-300 immatriculé TC-JNP, âgé de 14 ans et propulsé par deux réacteurs Rolls-Royce Trent 700. Parmi les passagers figuraient plusieurs fonctionnaires des Nations unies en mission au Népal.

Un précédent sur la même liaison

L’aéroport international Tribhuvan, seul aéroport international du Népal, est classé parmi les plus exigeants techniquement en Asie en raison de son environnement montagneux et de ses conditions météorologiques variables. En 2015, un autre vol Turkish Airlines TK726 en provenance d’Istanbul avait déjà été impliqué dans un incident grave sur ce même aéroport, après avoir raté l’axe de piste à l’atterrissage par faible visibilité.

L’Autorité de l’aviation civile du Népal a ouvert une enquête. Turkish Airlines n’a pas encore communiqué de calendrier de remise en service de l’appareil.