Inde : une famille meurt après avoir consommé une pastèque contaminée au poison pour rats

Quatre membres d’une même famille sont morts à Mumbai après avoir consommé une pastèque contaminée par un poison utilisé contre les rats, selon les résultats des analyses médico-légales révélés par la police locale. Le drame s’est produit dans le quartier de Pydhonie, dans le sud de la métropole indienne, dans la nuit du 25 au 26 avril.

Les victimes appartenaient à la famille Dokadia. Abdullah Dokadia, gérant d’une boutique de téléphonie âgé de 40 ans, son épouse Nasreen, 35 ans, ainsi que leurs deux filles de 16 et 13 ans, ont succombé à quelques heures d’intervalle après leur admission à l’hôpital. Les décès ont été enregistrés entre la fin de la matinée et la soirée du dimanche 26 avril.

Les analyses révèlent la présence de phosphure de zinc

D’après les résultats des autopsies relayés par le quotidien indien The Times of India, les examens effectués sur les organes des victimes et sur les restes du fruit ont mis en évidence la présence de phosphure de zinc, une substance hautement toxique utilisée dans certains produits de dératisation.

Les enquêteurs ont récupéré plusieurs aliments dans l’appartement familial, notamment des restes de biryani et les écorces de la pastèque consommée quelques heures avant l’apparition des premiers symptômes. Selon la police de Mumbai, les proches ayant partagé le repas principal plus tôt dans la soirée n’ont présenté aucun signe d’intoxication, ce qui a conduit les investigations à se concentrer sur le fruit mangé plus tard dans la nuit.

Les premiers malaises seraient apparus au petit matin. Les membres de la famille souffraient de vomissements, de diarrhées et de difficultés respiratoires. Alerté, un voisin médecin aurait recommandé leur transfert en urgence vers un établissement hospitalier.

Une enquête ouverte sur l’origine de la contamination

La police cherche désormais à déterminer comment le poison s’est retrouvé dans la pastèque. Les autorités n’ont, à ce stade, pas confirmé s’il s’agit d’une contamination accidentelle ou d’un acte volontaire.

Le phosphure de zinc est régulièrement utilisé en India pour lutter contre les rongeurs, notamment dans les zones urbaines densément peuplées. L’ingestion de cette substance peut provoquer une défaillance rapide des organes et des complications respiratoires sévères, selon les informations du Centre national indien de lutte antipoison.

Un incident comparable avait déjà été signalé en 2023 dans l’État du Bihar, où plusieurs membres d’une famille avaient été hospitalisés après avoir consommé des aliments contaminés par du poison pour rats. L’affaire avait donné lieu à une enquête policière et relancé les inquiétudes autour du stockage domestique de substances toxiques. Les autorités de Mumbai poursuivent les analyses sur les aliments récupérés dans l’appartement afin d’établir précisément les circonstances de l’empoisonnement.