En période estivale, de nombreux vacanciers optent pour des voyages ou randonnées en montagnes. Et pour cause, cette activité est riche en aventures et permet aux vacanciers de se reconnecter avec la nature. Entre accès à la nature, plein air, air pur et détente, il y a de quoi tomber amoureux de cette activité dans la nature. Après la période chaude du covid-19, de nombreux vacanciers se demandent vers quelle activité se tourner. Et pour cause, la pandémie bien qu'elle ne soit pas totalement derrière nous ne suscite plus la même peur sociale qu'il y a deux ans. C'est donc avec peu d'étonnement que l'on constate une augmentation des voyages et des déplacements en plein été comparé aux deux années antérieures. Parmi les activités prisées par les vacanciers cet été, on peut compter les déplacements en montagne, une occasion de s'adonner également à des activités comme Eleclerc Sport sain: la marche.

La Montagne, un lieu de destination prisé

Que ce soit en hiver ou en été la montagne fascine. Dans les périodes froides, on y va pour skier, mais aussi marcher et humer l'air. Dans les périodes chaudes, on y va pour voir la nature, les plantes, les insectes et respirer de l'air frais. Vous l'aurez compris, toutes les conditions sont favorables aux déplacements en montagne. Reste qu'à trouver sa destination préférée en prenant en compte la question de la sécurité, celle du tarif, pour ne citer que ceux là. Une fois votre décision prise, il faut ensuite penser à l'équipement. Qui dit montagne, dit en effet chaussure de sécurité, vêtements adaptés selon les périodes, mais également nourriture, équipement de sauvetage, trousse de sécurité, trousses de premiers soins etc. Parce que la montage bien qu'elle soit attractive regorge de dangers de toutes sortes. Glisser sur une pente à cause de chaussures non adaptées peut s'avérer très dangereux.

Au-delà de la sécurité, faire face à la nature

Au-delà du problème sécuritaire et des équipements adaptés et trousses de secours, il y a un facteur à ne pas négliger lorsqu'on se rend en montagne. En été surtout, les moustiques, tiques et autres insectes peuvent être à l'origine de maladies plus ou moins graves. Du côté des moustiques, dépendamment de l'endroit où vous vous situez, il peut transmettre des maladies comme le paludisme, la dengue, le chikungunya etc. Du côté des tiques, il ya un gros risque de contamination à la maladie de lyme. Une maladie encore très mal soignée qui cause de graves dommages allant jusqu'à l'invalidité pour certaines personnes. On recommande ainsi aux aventuriers de bien se couvrir lors de leurs randonnées, d'éviter les chemins non balisés, d'éviter de se balader entre les hautes herbes etc. Pour finir, certaines régions, notamment en Amérique du nord sont fréquentées par des animaux dangereux tels que les ours, ou les pumas. Il va donc de soi qu'il faut bien se renseigner sur le lieu de déplacement choisi, et une fois sur place, bien suivre les conseils et recommandations des autorités.

Dans certains pays, des activités ciblées

Dans certains pays comme en France, des circuits de randonnées sont proposées en lien avec les habitudes locales et culturelles. Pour les découvrir n'hésitez pas à explorer les guides offerts par les mairies des endroits concernés, mais aussi en utilisant des catalogues connus comme Eleclerc Espace catalogues. À vos randonnées donc !