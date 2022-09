Le pasteur blanc sud-africain Harry Knoesen, 64 ans est condamné à la prison à vie. Chef d’un mouvement chrétien d’extrême droite, il était accusé d'avoir planifié des attaques racistes visant à déstabiliser l'État. L'homme avait été arrêté en 2019 alors qu'il appelait à attaquer les townships des noirs, vestiges des affres de l'apartheid. Le pasteur autoproclamé confiait dans ses prédications que « Dieu lui avait ordonné de reconquérir le pays pour les Blancs ». Il avait alors fomenté des projets d’« attaques contre des personnes non blanches des quartiers des noirs déshérités issus de l’apartheid».

Harry Knoesen demandait également à ses fidèles de prendre à partie la police et l’armée. Le pasteur avait ensuite recruté des personnes pour mener ces attaques et il possédait lui-même illégalement une arme à feu et des munitions. Son projet n'a pas été mis à exécution car il a été très vite arrêté en 2019 par la police. Une perquisition a révélé des documents qui retracent des plans de préparation des attaques. Le parquet sud-africain avait également annoncé l'existence d'armes à feu et des armes biologiques qui peuvent infecter et tuer des personnes.

Il avait préparé cet arsenal pour réaliser son projet funeste d'exterminer les membres de la population noirs. Après son arrestation en 2019, son procès a eu lieu trois ans plus tard et il a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir préparé des attaques « terroristes » contre « des Africains » et visant à renverser le gouvernement, selon le parquet. Harry Knoesen a été condamné une deuxième fois à une peine supplémentaire de 21 ans de prison et selon le délibéré, cette décision ne peut pas faire l’objet d’un appel alors que l'accusé plaide non coupable.