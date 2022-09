Dans son pays, le Timor oriental, il était très respecté. C'était un champion de la défense des droits de l'homme dans cette République d'Asie du Sud-Est. Il a même obtenu en 1996, le prix Nobel de la paix, 6 ans avant l'indépendance de son pays (2002). Seulement, Mgr Carlos Belo avait visiblement, une attirance pour les jeunes garçons, dont il abusait. C'est ce que révèle De Groene Amsterdammer, un hebdomadaire néerlandais qui enquête sur les agissements du prélat depuis 2002. Selon cet organe de presse, Mgr Carlos Belo a agressé et abusé de jeunes adolescents lors de ses déplacements durant les années 1980 et 1990.

Des mesures disciplinaires avaient déjà été prises contre Mgr Belo

Le Vatican qui a réagi après la publication de cette enquête dit être au courant des comportements déviants du prélat timorais depuis 2019. Ils ont été saisi du dossier pour "la première fois en 2019" indique le communiqué du Saint Siège. En septembre 2020, Mgr Belo s'est vu infliger des sanctions disciplinaires, poursuit document. Par exemple, il lui a été interdit d'avoir des contacts volontaires avec des mineurs et des contacts avec le Timor Oriental. Ses déplacements et l'exercice de son ministère ont également été limités, informe Matteo Bruni, le directeur du service de presse du Vatican.

« En novembre 2021, ces mesures ont été modifiées et renforcées » ajoute le communiqué. Le média néerlandais auteur de l'enquête, a parlé d'autres victimes de l'évêque. Le Vatican a annoncé d'autres sanctions contre le prélat après ses accusations d'abus sur mineurs durant une vingtaine d'années. Notons que Mgr Carlos Belo ne vit plus à Dili (capitale du Timor Oriental), dont il a été l'administrateur apostolique entre 1983 et 2002. En 2002, il avait évoqué des problèmes de santé en remettant sa démission au regretté Pape Jean Paul II. Il vit au Mozambique où l'église l'a envoyé.