Les récentes avancées de l'Ukraine annoncées par Kiev et ses alliés occidentaux semblent irriter Moscou. L'ambassadeur russe en Allemagne Sergueï Netchaïev a dénoncé dans une interview les livraisons d'armes létales de Berlin à Kiev. "Le fait même de fournir au régime ukrainien des armes létales de fabrication allemande, utilisées non seulement contre les soldats russes, mais aussi contre la population civile du Donbass, est une ligne rouge que les autorités allemandes ne devraient pas franchir", a déclaré l'ambassadeur russe au média russe Izvestia.

Pour la Russie, les livraisons d'armes occidentales prolongent le conflit, alors que les occidentaux affirment qu'elles permettent juste à l'Ukraine de protéger son intégrité. Il faut noter que le 23 août dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé l'intention de Berlin de fournir à l'Ukraine trois autres systèmes de défense aérienne IRIS-T, 10 véhicules blindés de dépannage, 20 lance-missiles, des munitions à guidage de précision et des systèmes de défense anti-drones. Les armes seront remises en 2023, et certains types d'équipements, probablement plus tôt.