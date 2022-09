Une délégation de sénateurs français s'est rendue mercredi à Taipei, capitale de Taïwan, avec une visite de six jours, a annoncé l'Agence centrale de Taïwan. La délégation qui comprend cinq représentants de différents partis politiques est présidée par le vice-président de la Commission des Affaires européennes Cyril Pellevat. Il s'est déjà rendu à Taipei en 2016 et en 2017. Les sénateurs français comptent rencontrer le vice-président de Taïwan Willian Lai et le président du parlement taïwanais You Xikun relaie Tass.

Les interlocuteurs comptent évoquer des problèmes de sécurité dans l'espace indo-pacifique, la coopération dans le domaine des technologies et de l'innovation et d'autres questions qui représentent un intérêt mutuel.. Il s'agit de la première délégation politique d'un grand pays européen qui se rend à Taïwan après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi, une visite qui avait été largement critiquée par Pékin.

La visite des sénateurs suit celle très controversée de Nancy Pelosi puis celle de plusieurs sénateurs américains. La Chine avait réagi avec colère lançant de grandes manoeuvres militaires autour de l'île. Des manoeuvres qui ont repris il y a quelques jours. Taïwan a averti la Chine qu'elle riposterait en cas d'attaque. La Chine quant à elle a prévenu les USA et leurs alliés contre toute ingérence dans ses affaires intérieures.