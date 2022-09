Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, était devant les journalistes de la presse en ligne hier vendredi 16 septembre 2022. L'homme a évoqué au cours de cette rencontre la situation des Aspirants au Métier d'Enseignant (AME). On retient de ses propos, que les conditions de ces aspirants sont en train de s'améliorer. « L'année dernière, ils ont eu la sécurité sociale. Ils ont même reçu leurs allocations. C'est un premier pas. La perspective de les sédentariser et de leur faire une meilleure condition, croyez moi, ça fait partie des réflexions du Gouvernement parce qu'ils contribuent à l'éducation de nos enfants. Le gouvernement réfléchit à toutes les options » a t-il déclaré

Le nombre ne comble pas les besoins exprimés

Léandre Houngbédji a par ailleurs annoncé la tenue très prochaine d'un nouveau test pour la reconstitution de la base de données de ces aspirants. Il révèle que le nombre d'aspirants dans la base de cette base de données, après évaluation ne comble pas encore les besoins exprimés, d'où la tenue prochaine de ce nouveau test. Et le déploiement sera effectué au plus vite, a t-il assuré.

L'objectif de l'exécutif selon lui, est de combler totalement les besoins exprimés dans ces 2 sous-secteurs d'enseignement (le primaire et le secondaire) dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023. Rappelons que le programme des AME a été lancé en 2019 par l'exécutif béninois. Un atelier organisé le 30 août dernier a permis de faire une évaluation à mi-parcours.