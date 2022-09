Parmi les facteurs de réussite d'une année scolaire, figure la bonne santé des apprenants sans quoi, les efforts consentis ne connaîtront point de succès. Les parents ainsi que les enfants ont chacun leur rôle à jouer dans ce sens. L'année scolaire 2022-2023 est entrée dans sa phase opérationnelle depuis lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Avec la pluie et les technologies, force est de s'inquiéter des conditions d'études et le suivi des élèves et écoliers dans les différentes écoles. Pour réussir ces 09 mois de cours intenses, les apprenants doivent être sérieux, disciplinés, attentifs et studieux. Mais, il n'est pas sans savoir qu'il faut une bonne santé pour toute activité.

Quelles sont les dispositions que doivent prendre parents d'élèves et élèves pour traverser en toute quiétude et sérénité cette année sans perturbations sanitaires? Que revient aux parents de faire? Selon les spécialistes de la santé, les maladies qui dérangent la plupart des apprenants en période de cours sont le paludisme, la diarrhée et le choléra. Il ressort donc d'après le Dr Isaac Houngnigbe, de la responsabilité des parents de tout faire pour que les enfants dorment sous moustiquaire imprégnée parce que le fait de ne pas les obliger ou les amener à le faire, les expose à la mort.

Il faut également s'assurer que les enfants dorment bien. Le docteur a rappelé le temps de sommeil et la nécessité du respect de ce temps. Les concernés ne doivent pas restés trop en éveil mais doivent dormir en général 8h de temps par nuit. Une mauvaise alimentation peut exposer les apprenants à des risques de diarrhée et autres maladies. Il faut donc <<leur permettre de manger de façon équilibrée avec un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner et bien entendu accompagné de fruits, de légumes et une bonne hydratation>>, a souligné le Dr Isaac Houngnigbe. Il faut par ailleurs, <<que l'environnement de l'enfant soit propre non seulement l'environnement mais leur habit tout ce qui est vêtement tout ce qui est sac doit être propre>> a-t-il insisté. Les parents ont également la responsabilité de s'assurer que les enfants sont vaccinés et faire le suivi régulier pour la vaccination.

Responsabilité des enfants

L'enfant doit aussi observer les mêmes conditions que ces parents. <<Il doit se laver régulièrement avant et après l'école, se laver les mains à l'eau et au savon avant et après les repas et après les toilettes. Il doit s'assurer de porter des habits propres dans un environnement sain. Il doit également observer le code de la route c'est-à-dire regarder à gauche et à droite avant de traverser la voie. L'écolier ou l'élève doit faire très attention pour ne pas être victime d'accidents de la voie publique, responsable de traumatismes de toutes sortes>> a ordonné le docteur en médecine.