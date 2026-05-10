Bénin : Le parti LD maintient son statut d’opposition, Fcbe rejoint la mouvance

Le parti Les Démocrates a confirmé, samedi 9 mai, son maintien dans l’opposition politique au Bénin à l’issue d’un Conseil national extraordinaire organisé autour des « défis structurels et perspectives » de la formation politique. Cette déclaration intervient après l’annonce du retrait officiel des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) du bloc de l’opposition, à la suite de l’élection présidentielle remportée par Romuald Wadagni.

Dans le communiqué final lu par Lambert De La Pierre Sodji, le parti présidé par Nourénou Atchadé rappelle que son statut d’opposition est enregistré auprès du ministère de l’Intérieur depuis le 26 avril 2022. « Le Parti Les Démocrates réaffirme solennellement son appartenance à l’opposition politique », indique le texte publié au terme des travaux.

La formation politique estime qu’« aucune démocratie moderne et équilibrée ne saurait prospérer sans une opposition crédible, structurée et responsable ». Les responsables du parti annoncent leur volonté d’exercer une contradiction politique face au futur président Romuald Wadagni, tout en affirmant agir « dans le respect des institutions républicaines ».

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La FCBE tourne la page de l’opposition

Cette prise de position des Démocrates intervient dans un paysage politique reconfiguré après le scrutin présidentiel. La FCBE, longtemps considérée comme une opposition modérée, a officialisé son départ de l’opposition à l’issue d’une réunion de ses instances dirigeantes.

Le parti a justifié cette décision par les résultats enregistrés lors des dernières consultations électorales. Son candidat à la présidentielle, Paul Hounkpè, qui a depuis quitté la formation politique, avait obtenu 5,95 % des suffrages, loin derrière Romuald Wadagni, déclaré vainqueur du scrutin.

Les dirigeants de la FCBE ont également évoqué leurs contre-performances aux élections législatives, au cours desquelles le parti n’a obtenu aucun siège à l’Assemblée nationale. Pour Yaya Garba, membre de la direction du parti, le choix des électeurs impose une nouvelle orientation politique. « Le peuple a fait son choix, et ce choix nous engage », a-t-il déclaré. La FCBE a aussi adressé ses félicitations au président sortant Patrice Talon pour ses deux mandats ainsi que pour l’organisation des élections présidentielles qu’elle juge « sereines ».

Avec le retrait de la FCBE, Les Démocrates apparaissent désormais comme la principale formation revendiquant officiellement le statut d’opposition. Le parti avait été absent de la course présidentielle après ne pas avoir obtenu le nombre requis de parrainages politiques, conformément aux dispositions du Code électoral béninois. Le Conseil national extraordinaire du parti Les Démocrates intervient alors que le pays se prépare à l’installation du nouveau pouvoir exécutif après la proclamation définitive des résultats de la présidentielle.