La croissance du PIB réel du Bénin sera de 6,3% en 2022. C'est ce que prévoit un rapport de Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, publié le 22 août dernier. Il table sur la hausse des investissements publics et l'augmentation des prix du coton. Le document note cependant une baisse de la croissance du Bénin en considérant les" 7,2%" estimés pour 2021. Mais ce ralentissement est provoqué par la "disparition des effets de bases favorables" explique t-il . En 2022, l'investissement sera donc le principal moteur de la croissance économique béninoise, soutenu par de fortes dépenses publiques en capital.

Les prix élevés du coton augmenteront les revenus des producteurs de coton

Le rapport dit également s'attendre à une croissance de l'investissement privé. "La construction en cours de la Route des Pêches d'une valeur de 216,0 millions de dollars, restera le principal projet d'infrastructure privée au Bénin en 2022", note t-il. Par ailleurs, l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie et les prix élevés du coton soutiendront la consommation privée. Par exemple, les prix élevés du coton augmenteront les revenus des producteurs de coton. "Le programme de subventions du gouvernement de 31,5 milliards de FCFA pour les pesticides et les engrais 2022-2023 (année de récolte) limitera les coûts pour ces producteurs, ce qui renforcera davantage leur pouvoir d'achat ".

Une croissance de 5,9% prévue en 2023

En 2023, Fitch Solutions s'attend à un ralentissement du PIB réel du Bénin à cause des efforts que devrait faire l'exécutif béninois dans le cadre de l'assainissement budgétaire après que le Fmi ait approuvé pour le compte du pays un programme de financement de 638 millions de dollars. Le rapport justifie également cette baisse (5,9%) par la faible demande mondiale du coton; ce qui conduira à la baisse attendue des prix de l'or blanc, notamment. Notons que ce rapport de Fitch Solutions Country Risk & Industry Research est un produit de Fitch Solutions Group Ltd, une filiale de Fitch Ratings Inc. (« Fitch Ratings »). FSG est seul responsable du contenu de ce rapport, sans aucune contribution de Fitch Ratings.