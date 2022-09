La Liste électorale pourrait être dans les jours à venir un sujet de cristallisation des contestations pré-électorales. A trois mois des prochaines élections législatives, sa confection soulève des inquiétudes avec des critiques qui viennent même du camp des acteurs politiques de la majorité au pouvoir. Le caractère inclusif des élections et la Liste électorale seront sûrement les deux enjeux des élections législatives de janvier 2023. Si l’on peut espérer que sur le premier, les lignes ont bougé avec la participation annoncée des FCBE et surtout des Démocrates, la fiabilité de la liste électorale est-elle sujette à des inquiétudes.

Confiée pour la première fois à l’Agence Nationale de l’Identification Personnelle (ANIP), une structure administrative, la Liste Electorale Informatisée a été tenue loin du regard et de la curiosité des hommes politiques. Aucune mission de supervision politique comme observée jadis n’a suivi les travaux de l’ANIP qui a travaillé, selon les nombreuses déclarations du gouvernement, de manière professionnelle et impartiale. Mais les réalités de terrain sur la confession de cette LEI semblent être bien différentes de ce que ventilent les communications gouvernementales. En effet, dans un courrier envoyé au Président de l’ANIP, Assan Séibou, député à l’Assemblée Nationale dénonce de graves chamboulements qui ont modifié la structure de la liste dans sa circonscription électorale.

« Les listes ont été complètement perturbées et des milliers d’inscrits qui étaient pourtant sortis à l’occasion de la dernière opération pour confirmer leurs postes de vote, se retrouvent affectés dans d’autres postes de vote loin de leurs localités », explique le député de Copargo au directeur de l’ANIP. Il dénonce là les modifications de poste de vote infligées à des populations qui n’en ont pas demandé. Le député va plus loin et enfonce le clou : « Il y en a qui sont affectés à Parakou ». On comprend donc que les modifications sur la liste affectent dangereusement...