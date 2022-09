Il se fait persistant au sein de l’opinion publique que le Président de la République du Bénin, Patrice Talon aurait demandé la reprise de la Liste électorale informatisée provisoire (Leip) après son affichage le 08 septembre 2022 et les plaintes qui en ont suivi après cet affichage. Pour remettre les pendules à l’heure, le Gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Cyrille Gougbédji a déclaré dans Le Matinal que c’est de la désinformation pure. Pour le Gestionnaire mandataire de l’Anip, ce sont des inexactitudes que les gens écrivent sur les réseaux sociaux ou dans la presse écrite que le chef de l’Etat a ordonné de reprendre le processus de la Leip à Zéro.

C’est pour cela que Cyrille Gougbédji a donc démenti cette information et a fait savoir qu’il n’en est rien. Il a révélé qu’en réalité, un point de l’évolution du processus a été fait au Président Patrice Talon qui a demandé à en savoir un peu plus sur les difficultés que l’Anip rencontre dans ce processus. Parce que, selon le Gestionnaire mandataire de l’Anip, il y a certains Béninois qui ont exprimé leur mécontentement et le chef de l’Etat ne peut pas rester insensible à cela. Il a rappelé que la Coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix (Coscep) lui a fait part des données recueillies sur le terrain et a formulé quelques recommandations dans le sens de soulager les peines de la population.

Publicité

C’est pour répondre favorablement à la demande de la Coscep- Bénin et suite aux instructions du Chef de l’Etat que l’Agence nationale d’identification des personnes a prorogé le délai d’affichage. Cet affichage initialement prévu pour s’achever le 22 septembre dernier est programmé à nouveau du 1er au 15 octobre 2022. Pour Cyrille Gougbédji, cela ne s’appelle pas reprise du processus. Il a précisé qu’au quotidien, les citoyens consultent leur adresse électorale et feront si nécessaire des réclamations.

Concernant ceux qui auront des problèmes, l’Anip a des points focaux et des agents au niveau de tous les arrondissements du Bénin. Le Gestionnaire mandataire de l’Anip n’a pas manqué d’affirmer que « certainement, des gens ont intérêt à voir le processus être remis en cause » et « c’est pourquoi ils prêtent des intentions ». Il a martelé que c’est de l’intoxication et de la désinformation. Il pense que l’Anip ne va pas rester dans la désinformation.