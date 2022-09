Via un communiqué en date du 03 août 2022 et publié récemment sur sa page facebook, la Société béninoise des eaux du Bénin (Soneb), invite sa clientèle à respecter le délai de paiement des factures. "La Direction générale de la Société nationale des eaux du Bénin a le plaisir de rappeler à son aimable clientèle que le délai réglementaire de paiement des factures d'eau est rigoureusement de 5 jours dès la réception" peut-on lire dans le communiqué.

"S'épargner les désagréments liés à l'interruption de la fourniture d'eau"

La Soneb recommande donc vivement à ses abonnés de veiller au paiement de leurs factures d'eau dans ce délai, afin de s'épargner les désagréments liés à l'interruption de la fourniture d'eau et à la dépose des compteurs. La société distributrice d'eau potable au Bénin a par ailleurs rappelé à sa clientèle qu'il est désormais possible de payer les factures en ligne de façon sécurisée. Il suffit juste de se rendre sur le site www.soneb.bj.

La Direction de la Soneb recommande aussi à ses abonnés d'exiger de tout agent qui se présente chez eux, pour quelque motif que ce soit, la présentation de son "badge, portant sa photo, son identité, son contact, le nom de la structure qui l'emploie et le logo certifié ISO de la Soneb". Toute personne non mandatée par la Soneb et qui se présente au domicile de l'abonné, doit être dénoncée par ce dernier aux services compétents, recommande pour finir, la société dans son communiqué.