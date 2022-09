Après quelques semaines de vacances, les membres du gouvernement sous l’égide du Président de la République du Bénin, Patrice Talon ont renoué avec le conseil des ministres. Dans le conseil des ministres de ce mercredi 07 septembre 2022, le gouvernement a décidé de fusionner le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga ( Cnhu‐HKM) et l’hôpital d’instruction des armées de Cotonou.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, la fusion de ces deux structures sanitaires va permettre « d’optimiser les prestations au profit des usagers ». Le gouvernement a expliqué qu’il «s’observe en effet que, de part et d’autre, certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures ». Cela est donc de nature à créer des préjudices aux patients.

Cette fusion, selon le gouvernement, va également favoriser la mise en commun des moyens, la mutualisation des ressources disponibles dans les deux établissements et le renforcement des pôles de spécialités. Tout cela permettra une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences, une meilleure organisation s’agissant de l’approvisionnement en intrants et de l’acquisition des équipements, de même que la facilitation de la référence et de la contre référence ou la continuité des soins.

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a été donc instruit par le Conseil des ministres de prendre les dispositions indiquées, en lien avec le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni pour la mise en place des organes de gouvernance du nouveau Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutougou MAGA.