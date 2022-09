Deux mois après la clôture de son appel à projets pour la subvention des initiatives agricoles à caractère privé appuyé par la Coopération Suisse au Bénin, Le Fonds National de Développement Agricole (Fnda) valide 37 projets pour environ 850 millions de FCFA. En présence des ministres en charge de l’Agriculture et de la promotion des PME, l’institution a procédé ce 09 septembre 2022 à la signature des conventions de subventions avec les bénéficiaires.

Le FNDA et son partenaire, la Coopération suisse au Bénin, viennent de confirmer à nouveau pour les incrédules, le rôle de catalyseur du financement de l’Agriculture au Bénin que joue le FNDA. En effet, l’appel à projets pour la subvention des initiatives agricoles à caractère privé lancé en avril dernier avec le financement de la Coopération Suisse, a connu son premier épilogue au bonheur de 37 organisations professionnelles agricoles et Pme locales.

Sur le besoin financier des lauréats estimé à environ 1,6 milliard, le fonds s’engage à mobiliser 845 833 141 FCFA à injecter dans 8 spéculations à savoir le manioc, le riz, le maïs, le soja, le maraîchage, la pisciculture, la mangue et la filière viande et lait. Par la signature de ces conventions, le FNDA vient d’acter la création de plus de 350 emplois directs avec des retombées économiques majeures et un impact sur 3500 producteurs environs. Pour les bénéficiaires, c’est l’occasion tant espérée de donner vie à leur ambition et de contribuer à la création de la richesse nationale à travers leurs projets milieux. « Nous promettons d’utiliser nos subventions pour les investissements prévus pour le rayonnement de nos entreprises et la revitalisation de l’industrie agricole béninois », assure Célia Fiogbé, porte-parole des récipiendaires.

Pour le Fnda, l’appel à projets était l’occasion d’apprécier l’ampleur des obstacles à franchir pour véritablement faciliter l’accès aux services financiers pour les acteurs agricoles béninois. En effet, dans le bilan présenté par Valère Houssou, seulement une centaine de projets environ sur 679 reçus remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’appel. Ce grand écart s’explique entre autres par le manque de formalisation des Pme et organisations paysannes postulants, l’incohérence entre les informations fournies par les acteurs et la réalité, le phénomène du copier-coller des dossiers de candidature, etc. Bien que le défi reste grand, les ministres Gaston Dossouhoui et Modeste Kérékou, en charge respectivement de l’Agriculture et de la promotion des PME ainsi que la Coopération Suisse représentée à la cérémonie par Björn Schranz, adressent à Valère Houssou et au comité pluridisciplinaire d’étude des dossiers, des félicitations méritées pour le travail de longue haleine qu’ils ont exécuté. Notons que le montant plafond de subventions accordées par projet s’élève à 50 millions de FCFA. Par ailleurs, encore 43 autres projets sont en attente d’un besoin de subvention d’une valeur d’environ 582 millions de FCFA.