Le débat sur le changement de nom des « Ecureuils » en « Guépards » fait rage au sein du monde sportif béninois. Or, le samedi 20 août 2022 à Porto-Novo lors de l’Assemblée générale élective portant renouvellement des membres du Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf), le Président Mathurin de Chacus a, dans un entretien accordé aux professionnels des médias du Bénin, déclaré qu’il y aura un probable changement du nom « Ecureuils » à « Guépards ». Cette déclaration du président de la Fbf n’a pas manqué de susciter de vives réactions au sein de la famille du football béninois.

Reçu le lundi 22 août 2022 sur une station de radio de la place, Marcellin Bocovè, membre du Comité exécutif de la Fbf nouvellement élu a affirmé que le changement du nom « Ecureuils » à « Guépards » n’est qu’une proposition mais que tout dépendra de la décision des autorités. Interrogé ce vendredi 23 septembre 2022 lors de sa rencontre hebdomadaire par les journalistes sur la question du changement du nom de l’équipe nationale en débat actuellement dans l’opinion publique, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que le gouvernement travaille à mettre les équipes nationales dans de bonnes conditions.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que ce en quoi le gouvernement du Bénin croit fondamentalement, c’est moins le nom que les conditions qui sont créées. Pour Wilfried Houngbédji, c’est cela que l’Etat béninois s’emploie à créer. Il a laissé entendre que le gouvernement a construit en l’espace d’un mandat plus de vingt (20) stades dans notre pays. Il a expliqué que lorsque le gouvernement fait des réformes pour professionnaliser la pratique du sport au Bénin et pour faire en sorte que nos joueurs qu’il s’agit du football ou d’autres disciplines aient un statut c’est-à-dire la sécurité sociale, l’Etat est, selon lui, en train de créer les conditions pour que dans les années à venir, les équipes nationales du Bénin alignent des performances sur la durée.

C’est pourquoi le Secrétaire général adjoint du gouvernement indique, dans ses propos « que l’on s’appelle « Ecureuils » ou « que demain l’on s’appelle « guépards », « Lions » ou « Aigles », les conditions de base pour lui sont les plus déterminantes. C’est pour cela que, selon lui, le gouvernement s’emploie à les suivre. Comme on le voit, le gouvernement de la République du Bénin a été alors un peu plus clair. Le débat sur le changement du nom de la sélection nationale doit être donc mis aux placards pour le moment. Le plus important , c’est de se mettre résolument au travail à partir de la base pour récolter les fruits demain.