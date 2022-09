Les Ecureuils du Bénin ont concédé quatre (04) défaites d’affilée notamment deux contre les Lions de la Téranga du Sénégal et les Mambas du Mozambique dans le cadre des éliminatoires des 1ère et 2ème journées de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2024 et deux contre les Mourabitounes de la Mauritanie et les Barea de Madagascar lors des journées Fifa du mois de septembre 2022. Ces quatre défaites de la sélection nationale ne sont pas du goût des supporters béninois.

Face donc au mécontentement au sein des supporters béninois à cause des contre-performances répétées de l’équipe nationale, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé ce mercredi 28 septembre 2022, en marge du conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022, sur ces contre- performances successives des poulains de Moussa Latoundji. Pour cela , le gouvernement a fait son travail. C’est pour cela, dit-il, que l’équipe a pu se retrouver en terre étrangère pour livrer ses matchs internationaux dans le cadre des journées FIFA.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre que l’Etat fait ce qu’il a à faire et il travaille à ce qu’il y ait de meilleurs résultats. Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir également que le gouvernement a commencé à travailler et à créer les conditions pour que les infrastructures existent, pour que le cadre d’exercice du sport dans notre pays s’améliore et pour qu’à terme le Bénin quel que soit les disciplines, ait des performances à la hauteur des attentes. Il n’a pas manqué de préciser que c’est un processus qui va prendre du temps. Il a invité donc le public sportif béninois à la patience.