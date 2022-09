Les militants du Parti pour l’engagement et la relève (PER) ont tenu un congrès extraordinaire hier jeudi 1er septembre 2022 à Atrokpocodji dans la commune d’Abomey-Calavi. Cette séance a permis aux membres de cette famille politique de décider de leur avenir. Le Parti pour l’engagement et la relève (PER) n’existe plus désormais sur l’échiquier des partis politiques du Bénin. Telle est la décision des membres de ce mouvement politique à l’issue du congrès extraordinaire tenu hier 1er septembre à leur siège sis à Atrokpocodji dans la commune d’Abomey-Calavi.

En effet, face à la situation politique actuelle et en respect à la réforme du système partisan et le vent de fusion ou de mariage de ces dernières semaines, les membres du bureau exécutif du PER ont convié leurs militants afin de décider de la survie ou non de leur mouvement politique pour les joutes à venir. Ainsi, dans ce dilemme de vie et de mort, le président d’honneur de PER, Nathanael Koty et ses compagnons de lutte ont pu faire le choix. Ils ont préféré disparaître pour survivre au sein d’un autre parti. Car, « Pour mieux vivre, il faut mourir » s’est justifié Nathanael Koty.

Dans cette option politique, le choix du parti de résurrection est important. Courtisé donc par plusieurs grands partis, PER a préféré remettre son destin dans les mains du parti Union progressiste Le Renouveau de Joseph Djogbénou. C’est ce qui a justifié la présence des leaders politiques de l'UPR aux conclusions dudit congrès. Selon les congressistes, ce choix de l’UPR a été bien réfléchi et porte sur les idéologies qui sont les mêmes que celles de leur parti PER. L’officialisation du mariage entre les deux est prévue pour ce jour 02 septembre 2022.