Bénin : Laurent Zomaï prend officiellement la tête du département du Zou et donne ses priorités

Nommé récemment en Conseil des ministres, Laurent Zomaï a pris le commandement des neuf communes du département du Zou ce mercredi 10 juin. La cérémonie solennelle de passation de charges s’est déroulée à la préfecture d’Abomey, sous la direction du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouèdéhou. Le nouveau préfet succède à Daniel Valère Sètonnougbo, avec l’objectif affiché de transformer le Zou en un pôle d’attractivité et en un modèle de développement régional.

L’événement a rassemblé les autorités locales, les têtes couronnées, les forces vives de la région, ainsi que des délégations venues des départements du Mono et du Plateau. Après l’échange de paraphes entre Daniel Valère Sètonnougbo et Laurent Zomaï, le ministre Janvier Yahouèdéhou a procédé à l’installation officielle du nouveau préfet. À cette occasion, l’autorité de tutelle a rappelé l’ampleur de la mission de l’autorité préfectorale, soulignant les fortes charges opérationnelles liées à l’application de la politique gouvernementale de territorialisation du développement.

Le ministre Janvier Yahouèdéhou a rappelé au récipiendaire ses prérogatives constitutionnelles : « Dépositaire de l’autorité de l’État dans le département, vous représentez chacun des ministres pris individuellement sur votre ressort territorial de compétence ». Il a également invité le nouveau préfet à accélérer l’action publique en déclarant : « Tout en consolidant les acquis, vous devez impulser les réformes prioritaires du gouvernement dans la perspective de donner corps aux pôles régionaux de développement ».

De son côté, le nouveau maître des lieux est revenu sur ses priorités. Pour lui, il est temps de rompre avec les méthodes verticales et de faire de son cheval de bataille, « l’écoute permanente, le dialogue et de la proximité ». Il indique que, l’amélioration continue et la proximité des services sociaux de base, le développement des infrastructures économiques locales, la promotion de l’industrialisation territoriale et la transformation locale des produits agricoles, ainsi que la protection rigoureuse de l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles, la préservation de la paix sociale et le renforcement de la cohésion communautaire seront ses objectifs.