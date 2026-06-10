Bénin : des voleurs de motos et de bétail arrêtés à Tchaourou, plus de 70 cabris dérobés

Le commissariat de Tchaourou a procédé, le lundi 08 juin 2026, à l’arrestation de trois individus appartenant à un réseau de malfaiteurs opérant dans plusieurs localités de la commune. Ces derniers sont suspectés d’être impliqués dans des vols de motos, de cabris et de volailles perpétrés dans les arrondissements de Goro, de Tchatchou ainsi que dans l’arrondissement central de Tchaourou.

L’enquête a été ouverte après qu’un suspect a été surpris à l’intérieur de la chambre d’un habitant alors qu’il tentait de s’emparer de la clé d’un tricycle flambant neuf. Placé en garde à vue, il a avoué faire partie d’un groupe de quatre individus spécialisé dans les attaques et vols à main armée. Selon ses déclarations, la bande serait responsable du vol de plus de 70 cabris ainsi que du braquage d’une moto de marque Bajaj dérobée à un citoyen dans la nuit du samedi 06 juin 2026.

Deux complices identifiés, des receleurs en fuite

À la suite de ces déclarations, les enquêteurs ont intensifié leurs recherches, ce qui a conduit à l’interpellation de deux autres suspects appartenant au même réseau. Les fouilles effectuées à leurs domiciles ont permis de mettre la main sur deux motos de marque Bajaj, plusieurs pièces détachées ainsi que du matériel utilisé pour les cambriolages.

Les présumés receleurs, déjà identifiés par les forces de l’ordre, ont toutefois réussi à prendre la fuite. Selon le commissaire de Tchaourou, des démarches sont en cours pour les retrouver afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice.