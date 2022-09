La journée du jeudi 15 septembre 2022 restera à jamais gravée dans l'histoire du Bénin et de l'Afrique toute entière. Elle marque le rappel à Dieu de l'illustre Prof Honorat Aguessy. En effet, le fondateur du département de sociologie de l'Université d'Abomey-Calavi et ardent défenseur du panafricanisme a tout donné au Bénin, à l'Afrique et même au monde à travers plusieurs travaux dans plusieurs domaines. Il a toujours œuvré pour la mise sur podium de l'identité africaine grâce à son Institut de développement et d'échanges endogènes (IDEE). En tant que socioanthropologue, il a, durant toute sa vie, mis en valeur la culture endogène Africaine en général et celle béninoise en particulier. C'est ce qui justifie son parcours à la tête de l'UNESCO.

Cette fois-ci, l'homme de science et de défense du continent noir a effectivement tiré sa révérence. Car, qu'il nous souvienne que le 28 juin 2020, sa mort avait fait le tour du monde avant d'être démentie. Aujourd'hui, le baobab est vraiment tombé. Tout comme Amadou Ampate-Bâ, la bibliothèque a brûlé. Sans risque de se tromper, le Prof Honorat Aguessy est comparable à une géantissime bibliothèque parce que très immense en connaissances historiques, endogènes et socioanthropologiques.

Heureusement que de par sa disponibilité et son sacrifice, il a pu transmettre un minimum avant de rejoindre les ancêtres. Notons qu'il a été chercheur au centre national de la recherche scientifique à Paris, directeur de la recherche scientifique et technique au Bénin, directeur du programme UNESCO pour l’Afrique d’enseignement supérieur et de formation des personnels de l’éducation, doyen honoraire, fondateur de la faculté des lettres arts et sciences humaines, président du centre d’éducation à distance fondateur du directeur du laboratoire de sociologie, anthropologie et études africaines pour ne citer que ceux-là. C'est dire que l'illustre disparu a tout donné à l'Afrique et au Bénin.