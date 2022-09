La fusion du parti l’Union Progressiste le Renouveau d’avec celui de La Nouvelle Alliance (LNA) s’est concrétisée le samedi 23 septembre dernier avec en toile de fond, une discorde qui risque de peser sur les relations que vont entretenir les membres du nouveau couple. Au moment où le président Joseph Djogbénou et Théophile Yarou finalisaient leur protocole d’accord, le Secrétaire général de LNA, Laure Faton s’est désolidarisé de son président et affirme ne plus faire partie de l’aventure. Cette situation est inédite de la valse de démissions et de fusions qui s’est accaparée de la classe politique béninoise à quelques mois des élections législatives. Pourtant, depuis son retour en public, le Professeur Djogbénou enchaine les succès en matière de renforcement de son parti politique.

Il y a quelques semaines, par un tour de passe-passe dont lui seul a le secret, il a réussi à mettre dans son escarcelle plusieurs formations politiques dont le plus important est le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbéjdji. Plusieurs autres hautes personnalités se sont mises à ses côtés pour affronter les joutes électorales de janvier prochain. Cependant, d’autres ont fait le choix inverse et ont opté pour le parti concurrent, le Bloc Républicain (BR), tous deux membres de la majorité présidentielle. Mais, le parti n’a de cesse de se renforcer même si son leader Djogbénou affirme qu’il ne force personne à le rejoindre. Et tout s’est passé dans une parfaite synchronisation et un timing méticuleux.

La discorde entre le désormais nouveau militant de l’UP le Renouveau Théophile Yarou et son ex – secrétaire général Laurent Faton, seule ombre au tableau vient comme un cheveu sur la souple. Le parti Union Progressiste le Renouveau continue de s'agrandir. Il a reçu une nouvelle adhésion. Il s'agit du parti La Nouvelle Alliance (LNA) de Théophile Yarou. En effet, par un congrès, les militants du parti LNA ont décidé de rejoindre le camp de Joseph Djogbénou pour de grandes victoires au soir du 8 janvier 2023. Par une déclaration, Théophile Yarou a annoncé la dissolution de son parti suivie de l'adhésion de ses militants à l'UP le Renouveau.

Selon, lui, la volonté de trouver refuge sous le baobab ne date pas d'aujourd'hui. "Les démarches ont commencé avec votre prédécesseur, son excellence le Président Bruno Amoussou, grand acteur politique et fin visionnaire", a-t-il confessé. Longtemps courtisé par plusieurs partis politiques, "c'est finalement avec l'UP le Renouveau que nous nous sommes accordés sous le leadership de son nouveau président le professeur Joseph Djogbénou", a laissé entendre l'ex-président de LNA. À l'en croire, ce choix est justifié par les valeurs qui sont chères à leur nouvelle famille politique. Elles se traduisent par l'engagement des responsables du parti à pour plus de démocratie, plus de liberté et plus de justice sociale.

Faton tourne définitivement dos à Yarou

La Nouvelle Alliance (LNA) n'existe plus désormais sur l'échiquier des partis politiques du Bénin. C'est par un congrès, tenu le samedi 24 septembre 2022, que les dirigeants dudit parti ont mis fin à son existence légale. Unanimement, Théophile Yarou et ses militants ont...