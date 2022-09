Depuis plus de six mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Cette situation avait agit sur les échanges commerciaux pendant plusieurs semaines puisque les céréales ukrainiennes sont restées bloquées dans des ports. Après de nombreux plaidoyers, les bateaux ont commencé à quitter les ports ukrainiens pour leurs destinations habituelles. alors que les opération se poursuivent, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole pour dénoncer un risque de «catastrophe humanitaire». Dans son développement Poutine a fustigé le fait que les céréales sont envoyés dans l'UE plutôt qu'aux pays pauvres.

Le président de la Fédération de Russie dénonce une nouvelle fois. Au cours d'un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe), le président Poutine a évoqué un risque de "catastrophe humanitaire" et affirmé qu'il va consulter son homologue turc qui était au cœur des discussions qui ont abouti à l'exportation des céréales ukrainiennes alors que la guerre se poursuit. «Presque toutes les céréales exportées d'Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l'Union européenne», dénonce le chef du Kremlin.

Puis le dirigeant russe évoque un réel risque de "catastrophe humanitaire". «Cela pourrait mener à une catastrophe humanitaire sans précédent. Peut-être devrions-nous réfléchir à la façon de limiter les exportations de céréales et d'autres produits alimentaires par cette voie ?», a ajouté le président de la Fédération de Russie. «Je vais consulter le président turc (Recep Tayyip) Erdogan», a martelé le chef du Kremlin Vladimir Poutine pendant le forum économique à Vladivostok dans l'Extrême-Orient russe.