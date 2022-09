Ce sont des accusations qui viennent très souvent des Etats-Unis. En effet, l'Oncle Sam à l'habitude de dénoncer l'implication de la Chine dans des faits de piratages informatiques visant ses entreprises ou agences gouvernementales. En 2021, Microsoft s'était plaint du vol des données d'utilisateurs par un groupe de pirates informatiques ayant l'onction de la Chine. Ceux-ci avaient exploité les failles de sécurité des services de messagerie du géant américain de l'informatique. C'est du moins ce que dénonçait la firme de Bill Gates. La Chine avait nié être derrière ces actes répréhensibles, non sans qualifier les Etats-Unis de "champions du monde des cyber-attaques malveillantes".

Ce lundi , l'empire du milieu, a dévoilé un rapport qui accuse le pays de Joe Biden d'être l'auteur du vol de données sensibles dans une université de recherche chinoise. Ceci aurait été rendu possible après des "dizaines de milliers de cyberattaques". L'organisation pointée du doigt est la NSA selon ce document du Centre national chinois d'intervention d'urgence contre les virus informatiques (CVERC). L'Agence américaine de renseignement militaire aurait mené ces "dernières années...des dizaines de milliers de cyber-attaques-malveillantes" dans ce pays d'Asie via la Tailored Access Operations (TAO).

Pékin exige "une explication de la part des Etats-Unis"

Ce service de la NSA est constitué d'une équipe qui identifie, surveille, infiltre et recueille des renseignements sur les systèmes informatiques utilisées par des entités étrangères aux Etats-Unis. Pour la Chine, c'est ce service qui a "pris le contrôle de dizaines de milliers d'équipements réseau" de l'université polytechnique du Nord Ouest du pays, spécialisée dans la recherche aéronautique et spatiale. Cette "cyber-attaque" selon Pékin, a permis à la TAO d'avoir accès à des routeurs, des terminaux et des serveurs de cet établissement financé par le ministère des technologies de l'information, pour mettre la main sur "plus de 140 gigaoctets de données de grande valeur". L'oncle Sam aurait bénéficié de l'aide d'organisations d'Asie du Sud et de l'Europe selon le document.

La NSA n'a pas encore réagi après ces accusations. La Chine, elle, exige "une explication de la part des Etats-Unis et un arrêt immédiat de ces actes répréhensibles". C'est du moins ce qu'a déclaré ce lundi, Mao Ning, une porte parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Elle fait également savoir que ces "cyber-attaques" mettent "gravement en danger la sécurité nationale de la Chine".