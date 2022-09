De tout temps, les relations entre la Russie et la Chine ont été des plus cordiales. Et même depuis que la guerre a commencé en Ukraine après l'offensive lancée par la Russie en Février dernier, les autorités chinoises n'ont pas comme plusieurs responsables occidentaux blâmé les autorités russes ou encore imposé des sanctions contre le pays et ses dirigeants de premier plan. Il y a quelques heures, les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping se sont rencontrés dans le cadre d'un sommet en Ouzbékistan. Ce vendredi, l'île de Taïwan revendiquée par Pékin s'est prononcé sur la relation qu'entretient ses deux puissances du monde.

Taïwan se prononce sur la relation Chine - Russie ce vendredi. C'est la diplomatie taïwanaise qui, à travers un communiqué, dit ce qu'elle pense du lien qu'il y a entre les deux puissances que sont la Russie et la Chine. Pour le ministère des Affaires étrangères de l'île, le fait que les autorités russes qualifie de "provocateurs" les partisans du "statut quo" et "de la paix" montre «largement le tort que cause l'alliance entre les régimes autoritaires chinois et russe à la paix internationale, à la stabilité, à la démocratie et à la liberté».

L'île n'a pas manqué de blâmer Moscou pour son soutien aux autorités de l'empire du milieu. Taïwan «condamne sévèrement la Russie pour suivre le gouvernement autoritaire et expansionniste du Parti communiste chinois dans ses fausses déclarations lors de rencontres internationales qui portent atteinte à la souveraineté de notre pays», a également relevé le ministère des Affaires étrangères de l'île de Taïwan dans le communiqué dont les extraits ont été relayés dans la presse internationale ce vendredi matin.