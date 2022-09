Le Commissaire d’Agblangandan a été relevé de ses fonctions vendredi dernier. Il fait l’objet d’une enquête à la Brigade économique et financière (Bef), suite à un dossier de cybercriminalité. En effet, la justice aurait des doutes sur une procédure menée contre des présumés cybercriminels qui ont été arrêtés par le commissariat d’Agblangandan. Alors, après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Carin Viakinnou a été placé sous convocation.

Selon Frissons radio, d’autres personnes citées dans le dossier sont également dans les mailles de la police républicaine. Une dame qui servirait d’intermédiaire a aussi été épinglée par les forces de l’ordre et placée en garde à vue. L’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) a arrêté plus d’une centaine de présumés cybercriminels en août dernier. Il y a un mois, 23 présumés cybercriminels ont été présentés au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Parmi ces derniers, 17 ont été écroués. Le 13 août, 25 présumés cybercriminels ont été interpellés, 12 d’entre eux ont été placés en détention provisoire après leur présentation à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.