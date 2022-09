Suite au récent décès d'un policier dans un accident de circulation au Bénin, le président national du Syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin (Syntra-Inab) a présenté ses condoléances au corps de la police et à la famille éplorée. El Hadji Rabiou Garba prie "le très miséricordieux, de l'accepter dans son paradis". Il a par ailleurs invité les conducteurs de véhicules poids lourds, "à plus de prudence". Pour lui, il est important que ses collègues transporteurs veillent sur leurs matériels, "car le transport est un vecteur de développement et on ne peut parler du développement sans le transport, mais la vie humaine, étant sacrée, il nous faut vraiment prendre toutes nos responsabilités pour que sur nos différentes voies il y ait moins d'accidents" a t-il invité.

Le conducteur avait perdu le contrôle du camion

Rappelons que l'accident est survenue le vendredi 23 septembre 2022 à Arconville, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi. A l'origine du drame, un camion, dont le conducteur a perdu le contrôle. L'homme se serait livré à la police de lui-même. L'infortuné agent de police est décédé sur le champ. Un conducteur de taxi-moto, a eu plus de chance. Blessé, il a été transporté à l'hôpital pour recevoir les soins.

Au Bénin, les accidents de circulation impliquant les camions ne sont pas rares. Le samedi 03 septembre dernier, dans la même commune d'Abomey-Calavi, le chauffeur d’un de ces camions a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé dans un atelier de menuiserie. Pas de perte en vie humaine, mais deux blessés graves et quelques dégâts matériels ont été enregistrés.