Le conseil des ministres d'hier mercredi 14 septembre a adopté le décret portant réglementation de l'embauche et de la gestion de la main d'œuvre docker dans les ports et les plateformes logistiques portuaires du Bénin. L'application diligente de ce décret "permettra d'opérationnaliser une réglementation spécifique à ce personnel" indique le communiqué sanctionnant la réunion gouvernementale. Pour l'exécutif, les conditions disparates d'embauche et de gestion de cette main d'œuvre compromettent le respect des règles de sûreté et de sécurité sur les espaces portuaires.

La formalisation d’une centrale unique pour l’embauche des dockers

Afin d'y remédier et conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement dans le domaine portuaire, les entreprises de manutention agréées ont, sur la base de leurs cahiers des charges, manifesté l’intérêt de procéder à la mise en place d’un bureau d’embauche unique pour les besoins de la cause. Elles sont confortées en cela par des missions d’experts qui recommandent fortement la formalisation d’une centrale unique pour l’embauche des dockers et tâcherons au port de Cotonou en lien avec la modernisation amorcée des infrastructures portuaires.

Une telle démarche participe, par ailleurs, de la possibilité de disposer d’une main d’œuvre qualifiée et vise à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des dockers, estime le gouvernement. C'est pour cette raison que le Conseil a adopté le présent décret . Le ministre des Infrastructures et des Transports y veillera particulièrement.