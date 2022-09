Un tribunal du district sud de la Floride a reporté sa décision d'impliquer un avocat indépendant dans l'analyse des documents saisis lors d'une perquisition dans la succession de l'ancien président américain Donald Trump. Cela a été rapporté jeudi par la télévision NBC.Plus tôt, les avocats de Trump ont déposé une requête demandant qu'un avocat autorisé soit nommé pour examiner les documents saisis dans le domaine de Mar-a-Lago, en Floride.

Le 27 août, la juge Eileen Cannon, nommée par Trump en 2020, a déclaré qu'elle avait l'intention d'accéder à la requête de ses avocats. Mardi, les procureurs ont déclaré qu'ils étaient opposés à la nomination d'un expert indépendant. La juge devait statuer sur la requête de la défense de Trump jeudi, mais l'audience du tribunal sur la question s'est terminée sans verdict. Selon NBC, la juge a déclaré qu'elle prendrait une décision plus tard. Dans le même temps, elle a ordonné de déclassifier une liste de documents saisis lors d'une perquisition de Trump. Le FBI a perquisitionné le domaine Mar-a-Lago de Trump le 8 août.

Des agents du renseignement se sont concentrés sur le bureau de l'ex-président et les locaux où il habite lorsqu'il séjourne en Floride. Selon le mandat, rendu public le 12 août, la perquisition a été effectuée dans le cadre d'une enquête en vertu d'articles sur l'utilisation illégale d'informations de la défense, le vol et la destruction de documents. La liste des objets saisis jointe au mandat contient, entre autres, les éléments "Divers documents top secrets", "Documents secrets" et "Documents confidentiels". Le 26 août, le tribunal fédéral du district sud de la Floride a rendu public le témoignage de l'agent du FBI, sur la base duquel un mandat de perquisition a été délivré contre Trump. Le témoignage, en particulier, a noté que les documents que Trump avait volontairement rendus au bureau des archives en mai contenaient des informations classifiées.

En conséquence, le ministère de la Justice a ordonné une recherche pour voir si Trump avait encore des documents classifiés et s'ils étaient stockés dans des conditions appropriées.Trump affirme qu'il ne peut y avoir de violation de sa part, puisqu'en tant que président, il avait le pouvoir de déclassifier tous les documents qui étaient en sa possession. Une exception pourrait être les dossiers liés au domaine nucléaire - ici, les pouvoirs de déclassification du président sont limités. Ces documents, selon le Washington Post, ont été trouvés à Mar-a-Lago. (Tass)