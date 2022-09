Quelques jours après l’arrestation d’une ambulance transportant 125 Kg de chanvre indien au Sénégal, les médias sont revenus sur les circonstances de cette situation ainsi que sur le mode opératoire du conducteur du véhicule. Selon les précisions apportées par Senenews, certaines attitudes de chauffeur auront participé à mettre la puce à l’oreille des gendarmes assurant la sécurité sur le tronçon. Le média indique que le chauffeur identifié sous le nom de Mamadou Gaye est arrivé au niveau d’un check-point, est descendu de l’ambulance pour pousser lui-même les barrages érigés.

Des gestes qui suscitent interrogations

C’est alors que les gendarmes l’ont interpellé. L’ambulancier justifie son geste par le fait qu’il transporte un malade en direction de Dakar. L’autre situation qui n’était pas de nature à l’avantager était la provenance de l’ambulance. Le véhicule qui est du centre de santé Colobane de Dakar et qui se retrouve avec un malade à Madina Wandifa a suscité l’interrogation des gendarmes. Face au doute et nombreuses interrogations des gendarmes, les réponses de l’ambulancier n’ont pas rassuré.

Le véhicule fouillé

C’est alors que la fouille du véhicule a révélé l’absence de malade et la présence d’une quantité non négligeable de chanvre indien. Il confiera lors de son interrogatoire qu’il fait ce trafic depuis plusieurs mois. Les trafiquants seraient basés à Madina Wandifa et à Dakar. Les livraisons se faisaient depuis tout ce temps par le biais de l’ambulance. Rappelons que son arrestation est intervenue dans la nuit de dimanche à lundi passé, vers 5 heures du matin. Même si ce n’est pas le premier cas de trafic de drogues enregistré au cours de ces dernières semaines au Sénégal, le transport de drogue par une ambulance est bien la première.