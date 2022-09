Ce n'est plus un secret. Depuis hier la presse a annoncé le décès de la Reine Elisabeth II qui a régné au Royaume-Uni pendant 70 ans. En effet, quelques heures après que les médias ont annoncé que sa santé se dégrade, la terrible nouvelle est tombée. La Reine Elisabeth qui a fêté il y a quelques mois son jubilé a tiré sa révérence. Par la suite, une pluie d'hommage s'est abattu sur la toile. Depuis quelques heures, les médias dont TMZ annoncent que sa maison qui était disponible sur Airbnb est réservée jusqu'en 2024.

La reine Elisabeth II n'est plus depuis hier. La souveraine a poussé son dernier souffle hier à l'âge de 96 ans. Mais avant, dans la journée d'hier des médias internationaux dont Ladepeche.fr annoncait qu'il était désormais possible de louer une de ses maisons sur la plateforme Airbnb : la Garden House, une propriété de la Reine Elisabeth II située dans le domaine de Sandringham. C'est une résidence qui peut accueillir 8 personnes et qui possède 4 chambres, 6 lits, 2 douches. Elle comprend une grande "aire de jeux d'aventure" pour les enfants et est entourée de plusieurs jardins précise le média américain TMZ.

Sur la plateforme Airbnb, cette résidence est facturée à 400$ la nuit. Mais elle n'est plus disponible pour un bon bout de temps car lorsque nous avons fait un tour sur le site, il n'est pas possible de la louer puisqu'elle est déjà réservée pour plusieurs dates. Le média américain TMZ révèle que la villa de l'ancienne reine du Royaume-Uni Elisabeth II est réservée pour deux (02) ans sur cette plateforme de location de logements de particuliers, d'entreprises hôtelières pour ne citer que ceux-la.