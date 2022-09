Survivront-ils ou pas à l’invasion des smartphones ? À l’heure où la prise de vue semble être désormais à la portée de tous grâce aux téléphones Android et autres, le métier de photographe serait voué à disparaître selon certains. Cependant, les photographes n’ont pas dit leur dernier mot. Au sein de la corporation, les professionnels ont trouvé des stratégies pour valoriser leur métier et pour être toujours utiles.

Le secteur de la photographie fait partie des secteurs les plus touchés par le développement des nouvelles technologies. Avec l’avènement des téléphones, de nombreuses personnes ne se sentent plus obligées de recourir aux photographes pour prendre des vues. Juste en quelques clics, il est possible de se prendre en selfie, gratuitement. Pour les profanes, le métier de photographe pourrait du coup disparaître dans les prochaines années.

Ceci ne risque pas cependant d’arriver d’après les acteurs eux-mêmes. Pour les professionnels du métier, la photographie est certes confrontée à de nombreux défis avec l’arrivée des smartphones, mais ce n’est pas encore la fin. « La photographie a de beaux jours devant elle.», affirme Gaston Agué, promoteur d’un centre de formation aux métiers de l’audiovisuel à Natitingou.

Selon cet acteur du secteur, "la photographie, c’est de l’art". C’est un métier qui nécessite de la créativité. Pour prendre une vue qui soit de qualité, beaucoup de paramètres doivent être pris en compte. Il faut savoir à quel instant et dans quel angle prendre une vue. Il faut tenir compte de la luminosité… D’après lui, tout ceci n’est pas pris en compte quand la photo est prise avec un smartphone. Ceci fait que les images prises avec le téléphone ne sont pas toujours de qualité, selon Gaston Agué.

Pour le promoteur, les photographes mettent même les technologies de leur côté pour parfaire les images qu’ils prennent. Les logiciels actuellement en vogue contraignent les acteurs à se spécialiser dans le montage, le graphisme, ou dans le domaine des photos animaliers, de portrait, de mariage, de la photographie d’art, de la mode, explique-t-il. « Ceux qui acceptent de se faire former ont quelque chose de plus », renchérit Gaston Agué.

Francis Dossou-Yovo, photographe de formation et agent au service de l’audiovisuel de l’archidiocèse de Cotonou pense également que la photographie est un métier qui n’est pas près de disparaître. Cependant, les photographes doivent se réorganiser pour s’adapter à cette ère des nouvelles technologies. A cet effet, il invite tous les acteurs à se former, pour apprendre vraiment la photographie et disposer des appareils de pointe, pour la qualité des images.