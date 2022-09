Le célèbre influenceur d’origine nigériane Ramon Abbas et plus connu sous le pseudonyme « Hushpuppi » a bénéficié d’une réduction de peine de la part du gouvernement américain. Sa condamnation a été réduite de 11 ans. La décision qui a été prise en appel s’est justifiée par son bon comportement au cours de son séjour carcéral et le soin qu’il met dans l’accomplissement des diverses tâches à lui confiées. Il aurait gagné la réputation du meilleur nettoyeur de la prison depuis son arrestation en 2021.

Bonne conduite?

Il se serait également illustré par sa bonne conduite au sein de la maison d’arrêt. « Il travaille actuellement dans sa prison pour nettoyer les fenêtres et les douches, pour lesquelles il a reçu d'excellentes évaluations personnelles », a notamment rapporté le site nigérian vanguardngr. Notons qu’il avait été requis contre le mis en cause 11 ans de prison et 2,2 millions de dollars de dédommagement et d'amendes. Mais pour son avocat, l’homme était devenu nouveau après son séjour en prison. Aussi, estime-t-il qu’il devrait bénéficier d’une réduction de peine.

24 millions de dollars escroqués à ses victimes

Il a notamment mis l’accent sur les différentes actions humanitaires que déroule le mis en cause à Londres, aux États-Unis et à Dubaï. L’avocat note également que ses parents sont souffrant dans son pays d’origine. Rappelons qu’il y a quelques mois, Hushpuppi avait plaidé coupable coupable devant un tribunal californien pour blanchiment d’argent et autres systèmes d’extorsion via courrier électronique qui ont coûté à ses victimes près de 24 millions de dollars. Il risquait jusqu’à 20 ans de prison. L’homme qui est suivi par plus de 2,5 millions de suiveurs sur Instagram est connu pour la publication de ses dépenses souvent hors normes.