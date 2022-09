La perquisition par le FBI de Mar-a-Lago, de la résidence de Donald Trump continue d’occuper l’actualité. En effet, plusieurs sénateurs ont accusé ce mardi l’ancien patron de la Maison-Blanche d’avoir nourri le flot de menaces qui ont suivi la perquisition. Le Sénat a par ailleurs voté un texte qui condamne les différentes menaces dont font l’objet les agents fédéraux depuis quelques semaines. Au cours des discussions à la Sénat, Donald Trump a été formellement visé.

Des menaces encouragées?

«J'ai dit de nombreuses fois que la violence contre les forces de l'ordre n'était jamais - jamais - acceptable, peu importe l'idéologie qui la motive», a déclaré dans un premier temps le sénateur démocrate Dick Durbin. «Mais voici la réalité: le mois dernier, après la perquisition par le FBI de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump, la police fédérale a fait face à une avalanche de menaces contre ses employés et ses bâtiments, et ces menaces ont été encouragées par l'ancien président et ses alliés», a-t-il poursuivi. Notons que cette situation intervient dans un contexte où l’ancien président avait prédit que les États-Unis pourraient être confrontés à de graves problèmes si la justice venait à l’inculper.

L'avertissement de Trump

Pour lui, s'il est inculpé, les USA seraient confrontés à « des problèmes … dont nous n'avons peut-être jamais vu les goûts », sous-entendant ainsi que ses partisans pourraient se déchaîner à travers le pays. «Si une telle chose se produisait, je n'aurais aucune interdiction de courir... Je pense que si cela arrivait, je pense que vous auriez des problèmes dans ce pays comme nous n'en avons peut-être jamais vu auparavant. Je ne pense pas que le peuple des États-Unis le soutiendrait... Je pense qu'ils auraient de gros problèmes. Gros problèmes. Je ne pense pas qu'ils le supporteraient. Ils ne resteront pas immobiles et ne soutiendront pas cet ultime canular... Ce n'est pas incitatif. Je dis juste mon opinion... Je ne pense pas que les gens de ce pays le supporteraient », avait-t-il déclaré.