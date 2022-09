L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) propose une nouvelle gamme de filières aux étudiants. Ceux intéressés par les ‘’SCIENCES JURIDIQUES’’ seront bien accueillis dans la prestigieuse université dès la prochaine rentrée académique. Des praticiens de droit et autres acteurs du secteur judiciaire, c’est la nouvelle catégorie de cadres professionnels et compétents que l’Ecole Supérieure de Management entend mettre sur le marché de l’emploi. Pour leur éclosion, l’université ouvre dès la rentrée académique 2022-2023, la filière des ‘’SCIENCES JURIDIQUES’’. Cette nouvelle offre de formation est disponible sur tous les sites de ESM-BENIN, et dans toutes les options à savoir : le Droit Privé, le Droit Public, le Droit International, le Droit des Affaires, la Fiscalité et Droit des Affaires. Ces différentes options présentent un champ vaste de métiers aux étudiants en fin de formation.

Outre les professions d’avocats, d’huissiers de justice, notaires etc, qui sont très connues, nombreux sont les secteurs d’activités ouverts aux diplômés de droit et de sciences juridiques. Ils peuvent occuper les postes d’Attachés des services administratifs ; de Collaborateurs d'avocats ; d’Attachés des services financiers et de Commissaires-priseurs. On retrouve également dans leur rang, des Consultants en Droit Public ou en Droit Privé. Les postes d’Assistants Juridiques ; d’Assistants Parlementaires ; d’Attachés des Impôts, de Clerc d'Avocat ; d’Agents d'Affaires etc ; leur sont aussi dédiés.

ESM-BENIN est une référence dans le secteur de l’enseignement supérieur privé au Bénin. Elle s’illustre chaque année par des résultats élogieux (100% de réussite dans plusieurs filières). Son promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO met tout en œuvre pour garantir aux apprenants, une formation complète qui fait d’eux des cadres directement opérationnels dans le tissu économique. Les formations (Cours du jour/Cours du soir) sont homologuées par l’Etat Béninois et à l’international par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). Grâce au partenariat Ecole/Entreprises, ESM-BENIN œuvre à l’insertion professionnelle de ses diplômés.

La rentrée académique 2022-2023 démarre le 03 octobre prochain pour les étudiants en 2ème année de Licence. Ceux en Licence 3 et en Licence 1 effectuent leur rentrée le 17 octobre 2022. Les Masters (Master 1 et Master 2) reprennent les cours le 14 novembre.

Le siège basé à Cotonou en face du Stade de l'Amitié Général Mathieu KEREKOU est joignable au (00229) 97 30 84 84. Toutes les informations relatives à la prochaine rentrée et aux nouvelles sont disponibles sur la page Facebook de ESM-BENIN, et divers autres canaux.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !