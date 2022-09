Deux policiers français ont perdu une bataille judiciaire contre un jeune homme qui avait été battu lors d’une manifestation. Ce dernier du nom d’Arthur Naciri avait été frappé au cours d’une manifestation contre la réforme des retraites, en décembre 2019. En conséquence, neuf de ses dents avaient été cassées. Pour ces faits, deux policiers, membres de la brigade anticriminalité (BAC) lyonnaise, avaient été jugés, hier jeudi 22 septembre 2022. Les mis en cause sont accusés de violence sur un homme qui avait des dents cassées. Selon les informations de la presse française, les deux policiers ont comparu pour « violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique » dont l'un pour des faits « ayant entraîné plus de huit jours d'ITT ».

Il attend « des sanctions exemplaires »

Dans son réquisitoire, le procureur a déclaré qu’« une interpellation n'est pas synonyme de matraquage », tout en soulignant que « cette technique d'interpellation n'est pas nécessaire, et elle est grave ». Dans une interview accordée à un média français, Arthur Naciri s’est réjoui de ce jugement. « J'en rêvais depuis des années, ça fait du bien de vider son sac et de voir qu'il y a consensus sur le fait que ce qui m'est arrivé est complètement anormal » a-t-il déclaré, tout en attendant « des sanctions exemplaires ». Rappelons que la réforme des retraites annoncée des années plus tôt par le gouvernement français avait suscité la colère de nombreux français.

En 2020, des chiffres avaient été publiés sur ce sujet. Au nombre de ceux-ci, un sondage mené par Elabe et BFMTV avait tendu à prouver qu'une grande majorité des Français semblait être opposée à la mesure annoncée par le gouvernement. Sur 1.002 Français interrogés, ils étaient environ 6 personnes sur 10 à en demander son retrait. A l’époque, ces données jouaient aussi sur la cote de popularité d’Emmanuel Macron. S’agissant de la réforme en elle-même, ils étaient 61% à estimer que le chef de l'État devrait écouter la rue et envisager un retrait de son projet.