L’ancien international français Patrice Evra fait partie des joueurs à avoir permis à la France de décrocher la Coupe du monde. A la retraite depuis le 29 juillet 2019, l’ex-arrière gauche de la Juventus FC a toujours un œil sur le football d’aujourd’hui. Au cours d’une visite au Ghana, l'homme âgé de 41 ans s’est exprimé sur sa carrière de footballeur. Pour lui, il a fait une erreur en ayant pris la décision de représenter l’équipe de France. Patrice Evra a également confié que s’il pouvait revenir en arrière, il choisirait de représenter le Sénégal, son pays natal, plutôt que la France.

« Choisir mon propre pays est devenu politique »

« Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France (…) Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France. Mais j’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français, quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais » a-t-il déclaré. Notons que ce n’est pas la première fois que l’ancien bleu tient des propos qui défraient la chronique.

Pour rappel, au cours du mois de janvier 2022, il avait fait part de sa volonté de voir le joueur du PSG, Kylian Mbappé, déraper. Lors d’une interview accordée au média Le Parisien, Patrice Evra avait jugé ce dernier « trop clean ». Par ailleurs, il avait saisi l’occasion pour lui donner un conseil. « Il possède une bonne éducation. J'aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté, estime Patrice Evra. Je l'adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre un politicien », a déclaré l'ancien Bleu.