En France, la police a arrêté une femme la semaine dernière lors d'un contrôle d'identité dans le département du Val-d'Oise, à Enghien-les-Bains, plus précisément. Pour l'heure, on la soupçonne de préparer un acte terroriste. Elle est placée en garde à vue, et l'enquête ouverte pour déterminer ses réelles intentions est en cours. Il faut dire que la suspecte n'avait pas ses papiers au moment de son arrestation, devant le commissariat , rue de Malleville.

Des documents sur des explosifs retrouvés chez elle

Elle avait donc sorti son téléphone portable pour visiblement contacter un de ses proches. Les policiers, très attentifs, ont vu qu'elle avait sur la page d'accueil du mobile des applications qu'une personne ordinaire n'aurait peut-être pas pensé installer. En effet, ces applications portaient sur la fabrication d'explosifs. Son sac contenait un cutter ( instrument tranchant à lame coulissante). Le téléphone portable, en plus des applications, contenait des documents islamistes de propagande.

Lors de la perquisition de son domicile, les policiers ont aussi mis la main sur des documents sur les explosifs et les mentions manuscrites liées à la commission d'attentats. Le parquet antiterroriste qui a donné ces informations, présente la suspecte comme une personne psychologiquement fragile. Jusqu'au jeudi dernier, elle n'avait jamais été arrêtée et traînée en justice pour des faits de terrorisme. Les enquêteurs devront faire la lumière sur cette affaire, et donc établir si la femme mettait en œuvre un véritable projet terroriste, en savoir plus sur sa nature et ses contacts probables.